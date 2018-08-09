Вєсті.UA. Санта-Порошенко. Збезчещена героїня

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 09.08 – дітям у США подарунки приносить Санта-Клаус, маленьким українцям – Святий Миколай. Так було дотепер, адже у нас з'явився новий "святий". Шкода, щоправда, що сюрпризи під подушку він ставить дуже вибраним діткам. Надія Савченко, наприклад, від Санта-Порошенка отримала геройську зірку. І ось вона – на лаві підсудних. До того ж, втратила свою гідність.

Також у випуску: Клімкін після стількох зустрічей з Лавровим просто змушений відвідувати святі місця. Тимошенко почала особисто вести сторінку у соцмережах – і геть втратила зв'язок з реальністю.