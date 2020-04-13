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      Вести.UA: Шмыгаль празднует Рождество. Украинцы забыли о карантине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести.UA" за 13 апреля – возможно, новый премьер Шмыгаль таки проводит глобальные реформы в стране, и начать решил – с календаря – заменив Пасху Рождеством. Украинцы решили забыть о карантине и пошли в храмы в Вербное воскресенье, чем подвергли себя и других опасности.

      Также в выпуске:

      Сколько тратят украинцы во время карантина.

      Ахметов – во всех топах мира!

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Вести.UA Новости Украины Курьезные новости Денис Шмыгаль Выпуск новостей
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