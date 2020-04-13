Вести.UA: Шмыгаль празднует Рождество. Украинцы забыли о карантине
В выпуске программы "Вести.UA" за 13 апреля – возможно, новый премьер Шмыгаль таки проводит глобальные реформы в стране, и начать решил – с календаря – заменив Пасху Рождеством. Украинцы решили забыть о карантине и пошли в храмы в Вербное воскресенье, чем подвергли себя и других опасности.
Также в выпуске:
Сколько тратят украинцы во время карантина.
Ахметов – во всех топах мира!
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