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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Вєсті.UA: Шмигаль святкує Різдво. Українці забули про карантин

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      У випуску програми "Вєсті.UA" за 13 квітня – можливо, новий прем'єр Шмигаль таки проводить глобальні репформи в країні, і почати вирішив – з календаря – замінивши Великдень Різдвом. Українці вирішили забути про карантин та пішли до храмів у Вербну неділю, чим наразили себе та інших на небезпеку.

      Також у випуску:

      Скільки витрачають українці під час карантину.

      Ахметов – в усіх топах світу!

      Дивіться відео "Вєсті.UA" за 13 квітня 2020

       

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Курйозні новини Вєсті.UA Денис Шмигаль
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