Вєсті.UA: Шмигаль святкує Різдво. Українці забули про карантин
У випуску програми "Вєсті.UA" за 13 квітня – можливо, новий прем'єр Шмигаль таки проводить глобальні репформи в країні, і почати вирішив – з календаря – замінивши Великдень Різдвом. Українці вирішили забути про карантин та пішли до храмів у Вербну неділю, чим наразили себе та інших на небезпеку.
Також у випуску:
Скільки витрачають українці під час карантину.
Ахметов – в усіх топах світу!
Дивіться відео "Вєсті.UA" за 13 квітня 2020
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