Вєсті.UA: Шмигаль святкує Різдво. Українці забули про карантин

У випуску програми "Вєсті.UA" за 13 квітня – можливо, новий прем'єр Шмигаль таки проводить глобальні репформи в країні, і почати вирішив – з календаря – замінивши Великдень Різдвом. Українці вирішили забути про карантин та пішли до храмів у Вербну неділю, чим наразили себе та інших на небезпеку.

Також у випуску: Скільки витрачають українці під час карантину. Ахметов – в усіх топах світу! Дивіться відео "Вєсті.UA" за 13 квітня 2020