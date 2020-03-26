Вести.UA: Шоколадные полосы Порошенко. Украинский терминатор Шокин
В выпуске программы "Вести.UA" за 26 марта – российские оккупанты на Донбассе обвиняют пятого Президента Украины Петра Порошенко в организации убийства террориста "Моторолы". Верховный Суд отказал Шокину в восстановлении в должности генпрокурора.
Также в выпуске:
Герой по спасению Рабинович.
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