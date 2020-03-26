Вєсті.UA: Шоколадні смуги Порошенка. Український термінатор Шокін
Вєсті.UA -
У випуску програми "Вєсті.UA" за 26 березня – російські окупанти на Донбасі звинувачують п'ятого Президента України Петра Порошенка в організації вбивства терориста "Мотороли". Верховний Суд відмовив Шокіну в поновленні на посаді генпрокурора.
Також у випуску:
Герой з порятунку Рабінович.
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