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      Вєсті.UA: Шоколадні смуги Порошенка. Український термінатор Шокін

      Вєсті.UA -

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 26 березня – російські окупанти на Донбасі звинувачують п'ятого Президента України Петра Порошенка в організації вбивства терориста "Мотороли". Верховний Суд відмовив Шокіну в поновленні на посаді генпрокурора.

      Також у випуску:

      Герой з порятунку Рабінович.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Петро Порошенко Віктор Шокін Вєсті.UA
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