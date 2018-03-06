Вести.UA. Скрытая армия поклонников Луценко. Украинский Бенджамин Баттон
Вести.UA 20:50, 6 марта 396 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 06.03 – в Украине статус суперзвезд есть даже у прокуроров. Вот и у Юрия Луценко, похоже, появились тайные поклонники. Учитывая постоянную раздражительность, путаницу в языке, а теперь еще и странную реакцию на невинный флешмоб #прикрути, можно предположить, что Аваков стал неким Бенджамином Баттоном, только украинским – без внешних признаков старения.
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Источник: 24 Канал
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