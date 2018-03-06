Вєсті.UA. Прихована армія шанувальників Луценка. Український Бенджамін Баттон

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 06.03 – в Україні статус суперзірок мають навіть. прокурори. От і у Юрія Луценка, схоже, з'явилися таємні шанувальники. Враховуючи постійну роздратованість, плутанину в мові, а тепер ще й дивну реакцію на безневинний флешмоб #прикрути, можна припустити, що Аваков став таким собі Бенджаміном Баттоном, лише українським – без зовнішніх ознак старіння.

Також у випуску: Кива довів, що родом він із Задзеркалля. Чому депутат Власенко ревно захищає право на відрядження. Серед пленарного тижня.