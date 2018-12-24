Вести.UA: Скудная философия Ляшко. Хитрый план Луценко

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 24.12 – крылатых выражений, которыми славятся философы, у Ляшко уже немало, он уже наплел с три короба. Правда, особых поучений в болтовне радикала нет. Луценко начнет реформирования ГПУ. У него созрел хитрый план – чтобы отобрать финалистов нужна честная комиссия или даже жюри.

Также в выпуске: Известно, сколько народных депутатов пропустили половину голосований Верховной Рады в декабре.