Вести.UA: Скудная философия Ляшко. Хитрый план Луценко
В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 24.12 – крылатых выражений, которыми славятся философы, у Ляшко уже немало, он уже наплел с три короба. Правда, особых поучений в болтовне радикала нет. Луценко начнет реформирования ГПУ. У него созрел хитрый план – чтобы отобрать финалистов нужна честная комиссия или даже жюри.
Также в выпуске:
Известно, сколько народных депутатов пропустили половину голосований Верховной Рады в декабре.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии