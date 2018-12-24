Вєсті.UA: Убога філософія Ляшка. Хитрий план Луценка

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 24.12 – крилатих висловів, якими славляться філософи, у Ляшка вже чимало, він вже наплів з три мішки гречаної вовни. Правда, особливого повчання в базіканні радикала немає. Луценко розпочне реформування ГПУ. У нього визрів хитрий план – щоб відібрати фіналістів потрібна чесна комісія чи навіть журі.

Також у випуску: Відомо, скільки народних депутатів пропустили половину голосувань Верховної Ради в грудні.