Вєсті.UA: Убога філософія Ляшка. Хитрий план Луценка
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 24.12 – крилатих висловів, якими славляться філософи, у Ляшка вже чимало, він вже наплів з три мішки гречаної вовни. Правда, особливого повчання в базіканні радикала немає. Луценко розпочне реформування ГПУ. У нього визрів хитрий план – щоб відібрати фіналістів потрібна чесна комісія чи навіть журі.
Також у випуску:
Відомо, скільки народних депутатів пропустили половину голосувань Верховної Ради в грудні.
Джерело: 24 канал
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