Вести.UA. Скупой Порошенко. Аваков вернет Донбасс
В свежем выпуске "Вести.UA" за 07.06 – У Петра Порошенко теперь появился шанс закрыть критикам рот. По крайней мере в отношении того, что касается панамских оффшоров. Аваков наконец-то догадался, как вернуть территориальную целостность Украины.
Также в выпуске:
Страной руководят два "П" – популизм и Порошенко.
Нетрадиционная коалиция Верховной Рады.
Источник: 24 Канал
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