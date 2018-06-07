Вєсті.UA. Скупий Порошенко. Аваков поверне Донбас
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 07.06 – У Петра Порошенка тепер з'явився шанс закрити критикам рота. Принаймні стосовно того, що стосується панамських офшорів. Аваков нарешті здогадався, як повернути територіальну цілісність України.
Також у випуску:
Країною керують дві "П" – популізм і Порошенко.
Нетрадиційна коаліція Верховної Ради.
Джерело: 24 Канал
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