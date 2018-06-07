Вєсті.UA. Скупий Порошенко. Аваков поверне Донбас

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 07.06 – У Петра Порошенка тепер з'явився шанс закрити критикам рота. Принаймні стосовно того, що стосується панамських офшорів. Аваков нарешті здогадався, як повернути територіальну цілісність України.

Також у випуску: Країною керують дві "П" – популізм і Порошенко. Нетрадиційна коаліція Верховної Ради.