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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Вєсті.UA. Скупий Порошенко. Аваков поверне Донбас

Вєсті.UA 329 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 07.06 – У Петра Порошенка тепер з'явився шанс закрити критикам рота. Принаймні стосовно того, що стосується панамських офшорів. Аваков нарешті здогадався, як повернути територіальну цілісність України.

Також у випуску:

Країною керують дві "П" – популізм і Порошенко.

Нетрадиційна коаліція Верховної Ради.

Теги: Новини України Петро Порошенко Вєсті.UA Арсен Аваков Юлія Тимошенко
Джерело: 24 Канал
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