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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Вести.UA: Судьба Луценко в команде Зеленского. Почему Шуфрич поехал в Крым

      Вести.UA 65 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 7 мая – как только Владимир Зеленский победил на выборах в стране начался кадровый переполох. Все переживают за судьбу генпрокурора Юрия Луценко, ведь он главный борец с коррупцией в стране и Зеленскому знания может передать. По всей Украине экс-регионал Нестор Шуфрич получает взбучку. Поэтому он поехал искать безопасное место на оккупированную территорию.

      Также в выпуске:

      Голубь мира Роман Насиров.

      Что происходит с русскими политиками, когда они слышат слово Украина?

      blog_ava
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      Теги: Нестор Шуфрич Владимир Зеленский Юрий Луценко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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