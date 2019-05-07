Вести.UA: Судьба Луценко в команде Зеленского. Почему Шуфрич поехал в Крым

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 7 мая – как только Владимир Зеленский победил на выборах в стране начался кадровый переполох. Все переживают за судьбу генпрокурора Юрия Луценко, ведь он главный борец с коррупцией в стране и Зеленскому знания может передать. По всей Украине экс-регионал Нестор Шуфрич получает взбучку. Поэтому он поехал искать безопасное место на оккупированную территорию.

Также в выпуске: Голубь мира Роман Насиров. Что происходит с русскими политиками, когда они слышат слово Украина?

Источник: 24 канал