Вєсті.UA: Доля Луценка в команді Зеленського. Чого Шуфрич поїхав у Крим
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 7 травня – як тільки Володимир Зеленський переміг на виборах в країні почався кадровий переполох. Всі переживають за долю генпрокурора Юрія Луценка, адже він головний борець з корупцією в країні й Зеленському знання може передати. По всій Україні екс-регіонала Нестроа Шуфрича отримує прочухана. Тож він поїхав шукати безпечне місце на окуповану територію.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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