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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Вєсті.UA: Доля Луценка в команді Зеленського. Чого Шуфрич поїхав у Крим

      Вєсті.UA 317 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 7 травня – як тільки Володимир Зеленський переміг на виборах в країні почався кадровий переполох. Всі переживають за долю генпрокурора Юрія Луценка, адже він головний борець з корупцією в країні й Зеленському знання може передати. По всій Україні екс-регіонала Нестроа Шуфрича отримує прочухана. Тож він поїхав шукати безпечне місце на окуповану територію.

      Також у випуску:

      Голуб миру Роман Насіров.

      Що відбувається з росіяйськими політиками коли вони чують слово Україна?

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      Теги: Вєсті.UA Юрій Луценко Володимир Зеленський Нестор Шуфрич
      Джерело: 24 канал
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