Вести.UA: Телепатические дебаты Зеленского и Порошенко. Собачьи бои в Верховной Раде
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 11 апреля – ЗеКоманда выдвинула еще одно абсурдное предложение – сделать телемост. По их мнению, дебаты в студии, которые проводят в странах Запада, – это пережиток СССР. А вот телемост, который был популярен в СССР, – самое то! В парламенте не люди, а какие-то вурдалаки работают, а может и просто – верные собаки. У каждого лидера партии – свои.
Также в выпуске:
Когда у нардепов включается мозг.
А если бы во второй тур вышли два последних кандидата.
Источник: 24 канал
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