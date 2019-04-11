Вести.UA: Телепатические дебаты Зеленского и Порошенко. Собачьи бои в Верховной Раде

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 11 апреля – ЗеКоманда выдвинула еще одно абсурдное предложение – сделать телемост. По их мнению, дебаты в студии, которые проводят в странах Запада, – это пережиток СССР. А вот телемост, который был популярен в СССР, – самое то! В парламенте не люди, а какие-то вурдалаки работают, а может и просто – верные собаки. У каждого лидера партии – свои.

Также в выпуске: Когда у нардепов включается мозг. А если бы во второй тур вышли два последних кандидата.

Источник: 24 канал