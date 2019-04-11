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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Вести.UA: Телепатические дебаты Зеленского и Порошенко. Собачьи бои в Верховной Раде

      Вести.UA 40 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 11 апреля – ЗеКоманда выдвинула еще одно абсурдное предложение – сделать телемост. По их мнению, дебаты в студии, которые проводят в странах Запада, – это пережиток СССР. А вот телемост, который был популярен в СССР, – самое то! В парламенте не люди, а какие-то вурдалаки работают, а может и просто – верные собаки. У каждого лидера партии – свои.

      Также в выпуске:

      Когда у нардепов включается мозг.

      А если бы во второй тур вышли два последних кандидата.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Владимир Зеленский Вести.UA
      Источник: 24 канал
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