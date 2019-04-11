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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Вєсті.UA: Телепатичні дебати Зеленського і Порошенка. Собачі бої у Верховній Раді

      Вєсті.UA 85 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 11 квітня – ЗеКоманда висунула ще одну абсурдну пропозицію – зробити телеміст. На їх думку, дебати в студії, які проводять в країнах Заходу – це пережиток СРСР. А от телеміст, який був популярний в СРСР – саме то! В парламенті не люди, а якісь вовкулаки працюють, а може і просто – вірні собаки. У кожного лідера партії – свої.

      Також у випуску:

      Коли у нардепів включається мозок. 

      А якщо б у другий тур вийшли два останніх кандидати.

       

      blog_ava
      У Зеленського вже визначилися щодо дати дебатів з Порошенком
      сьогодні
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Петро Порошенко Вєсті.UA
      Джерело: 24 канал
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