Вєсті.UA: Телепатичні дебати Зеленського і Порошенка. Собачі бої у Верховній Раді
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 11 квітня – ЗеКоманда висунула ще одну абсурдну пропозицію – зробити телеміст. На їх думку, дебати в студії, які проводять в країнах Заходу – це пережиток СРСР. А от телеміст, який був популярний в СРСР – саме то! В парламенті не люди, а якісь вовкулаки працюють, а може і просто – вірні собаки. У кожного лідера партії – свої.
Також у випуску:
Коли у нардепів включається мозок.
А якщо б у другий тур вийшли два останніх кандидати.
Джерело: 24 канал
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