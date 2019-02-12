Вести.UA: Теплые чувства Порошенко. Кандидаты против Супрун

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 12 февраля – Петр Порошенко может утопиться в потоках любви и идеализирования, которые льют на него его сторонники в соцсетях и с экранов телевизоров. Ульяну Супрун отстраняли от должности, времени судьям хватило на все-решение приняли оперативно. Однако, когда дошла очередь до апелляции, то уже много материалов, заседание перенесли.

Также в выпуске: Арсен Аваков разложил все по полкам.