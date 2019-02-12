Вєсті.UA: Теплі почуття Порошенка. Кандидати проти Супрун

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 12 лютого – Петро Порошенко може втопитись у потоках любові та ідеалізування, які ллють на нього його прихильники у соцмережах та з екранів телевізорів. Уляну Супрун відстороняли від посади, часу суддям вистачило на все – рішення ухвалили оперативно. Однак, коли дійшла черга до апеляції, то вже забагато матеріалів, засідання перенесли.

Також у випуску: Арсен Аваков розклав усе по полицях.