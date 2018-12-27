Вести.UA: "Тот единственный" Ляшко. Кернес "за" Порошенко

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 27.12 – оговорки для политиков дело привычное. Порошенко долго будут вспоминать "циничных бандер", а Гройсману – стремление поворовать. Но всех превзошел Ляшко. Политические союзы с Кернесом – дело опасное. Когда он финансировал кампанию Михаила Добкина на пост городского головы Харькова, а затем взял и сам занял это место. Теперь Кернес – "за Порошенко.

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Историю с разведчиком Семочко помнят все, но откуда дворцы и российские паспорта – интересует разве что надоедливых журналистов и завистников: есть такие силовики, которые добросовестно работают и получают за это роскошные пентхаусы в центре Киева – от государства.

Кличко не может столицу от снега убрать, скоростной поезд до Борисполя никак не может доехать, а вот в "ЛНРию", очевидно, будет бум катания – правда, не на коньках.