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      Вєсті.UA: "Той єдиний" Ляшка. Кернес "за" Порошенка

      Вєсті.UA 144 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 27.12 – обмовки для політиків справа звична. Порошенку ще довго згадуватимуть "цинічних бандер", а Гройсману – прагнення покрасти. Але всіх перевершив Олег Ляшко. Політичні союзи із Кернесом – справа небезпечна. Колись він фінансував кампанію Михайла Добкіна на пост міського голови Харкова, а потім взяв і сам посів це місце. Тепер Кернес – "за Порошенка".

      Також у випуску:

      Історію з розвідником Семочком пам'ятають усі, та звідки палаци і російські паспорти – цікавить хіба надокучливих журналістів і заздрісників: є такі силовики, які сумлінно працюють і отримують за це розкішні пентхауси у центрі Києва – від держави.

      Кличко не може столицю від снігу прибрати, швидкісний поїзд до Борисполя ніяк не може доїхати, а от в "еленерії", очевидно, буде бум катання – щоправда, не на ковзанах.

      Теги: Новини України Петро Порошенко Вєсті.UA Олег Ляшко Геннадій Кернес
      Джерело: 24 канал
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