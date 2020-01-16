Вести.UA: У Вакарчука синдром Луценко. Янукович присматривает недвижимость
В выпуске программы "Вести.UA" за 15 января – лидер партии "Голос", народный депутат Украины Святослав Вакарчук объяснил, что отправился на отдых в Таиланд, потому что туда часто летают украинцы. Похожее объяснение своего отпуска когда-то было и у Юрия Луценко. В СМИ сообщают, что Янукович гектарами нагло скупает российскую землю.
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