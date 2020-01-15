Вєсті.UA: У Вакарчука синдром Луценка. Янукович приглядає нерухомість

У випуску програми "Вєсті.UA" за 15 січня – лідер партії "Голос", народний депутат України Святослав Вакарчук пояснив, що вирушив на відпочинок у Таїланд, тому що туди часто літають українці. Схоже пояснення своєї відпустки колись мав і Юрій Луценко. У ЗМІ повідомляють, що Янукович гектарами нагло скуповує російську землю.

Також у випуску: Найважча робота у світі – в Раді Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 15 січня 2020: