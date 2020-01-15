19:38
16 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Помічники російського Діда Мороза. Жириновський переписує гімн Росії
      Вєсті Кремля
      00:10, сьогодні
      Вєсті.UA: У Вакарчука синдром Луценка. Янукович приглядає нерухомість
      Вєсті.UA
      23:58, 15 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Вєсті.UA
      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Вєсті.UA: У Вакарчука синдром Луценка. Янукович приглядає нерухомість

      682 Читать новость на русском
      Вєсті.UA / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 15 січня – лідер партії "Голос", народний депутат України Святослав Вакарчук пояснив, що вирушив на відпочинок у Таїланд, тому що туди часто літають українці. Схоже пояснення своєї відпустки колись мав і Юрій Луценко. У ЗМІ повідомляють, що Янукович гектарами нагло скуповує російську землю.

      Також у випуску:

      Найважча робота у світі – в Раді

      Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 15 січня 2020:

       

      Долар має коштувати 10 гривень, – дослідження The Economist
      сьогодні
      10904
      Теги: Новини України Святослав Вакарчук - новини Вєсті.UA Юрій Луценко Віктор Янукович
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 15 січня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:25 Міністр Бабак: Мене хочуть дискредитувати представники олігархічних груп
      Альона Чернецька 307
      сьогодні , 19:00 Океани людського горя: які наслідки халатності судді Мєлєшак
      Віталій Шабунін 339
      сьогодні , 07:00 Що найбільше подразнює нашу шкіру та як її захистити
      528
      сьогодні , 17:00 Як роздрукувати якісні фото вдома: корисні поради
      9269
      сьогодні , 19:00 Вистріл в холосту: що довів злив аудіозапису з наради Гончарука
      Світлана Заліщук 229
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук