Вести.UA. Украинцы завидуют Луценко. Политические амбиции "евробляхеров"

В свежем выпуске "Вести. UA" за 13.11 – генпрокурор Юрий Луценко сказал, что главная проблема украинцев – "жаба". Конечно, не весь средний класс может позволить себе отдых на Сейшелах, поэтому и завидуют трудолюбивому Луценко. Владельцы "евроблях" то центр Киева перекрывают, то элитные автомобили жгут, а теперь уже и вовсе подумывают о политической партии.

Также в выпуске: Ребрендинг "Радикальной партии". Покровители Ляшко.