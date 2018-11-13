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      Вести.UA. Украинцы завидуют Луценко. Политические амбиции "евробляхеров"

      Вести.UA 71 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести. UA" за 13.11 – генпрокурор Юрий Луценко сказал, что главная проблема украинцев – "жаба". Конечно, не весь средний класс может позволить себе отдых на Сейшелах, поэтому и завидуют трудолюбивому Луценко. Владельцы "евроблях" то центр Киева перекрывают, то элитные автомобили жгут, а теперь уже и вовсе подумывают о политической партии.

      Также в выпуске:

      Ребрендинг "Радикальной партии".

      Покровители Ляшко.

      Теги: Юрий Луценко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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