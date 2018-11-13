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      Вєсті.UA. Українці заздрять Луценку. Політичні амбіції "євробляхерів"

      Вєсті.UA 102 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 13.11 – генпрокурор Юрій Луценко сказав, що головна проблема україців – "жаба". Звичайно, не весь середній клас може дозволити собі відпочинок на Сейшелах, тому й заздрять працелюбному Луценку. Власники "євроблях" то центр Києва перекривають, то елітні авто палять, а тепервже й подумовують про політичну партію.

      Також у випуску: 

      Ребрендинг "Радикальної партії".

      Покровителі Ляшка.

      Теги: Вєсті.UA Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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