Вести.UA: Зеленский сбежал от Порошенко. Бойко хайпанув на изменениях во власти

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 12 апреля – Петр Порошенко пришел на программу телеканала "1+1", где ему и Зеленскому устроили телефонный разговор. Однако последний, не закончив беседы, бросил трубку. Юрий Бойко требует, чтобы Верховная Рада отправила правительство в отставку и самораспустилась.

Также в выпуске: Вилкул покоряет космос.

Источник: 24 канал