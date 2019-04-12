Вєсті.UA: Зеленський втік від Порошенка. Бойко хайпанув на змінах у владі

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 12 квітня – Петро Порошенко прийшов на програму телеканалу "1+1", де йому та Зеленському влаштували телефонну розмову. Проте останній, не закінчивши бесіди, кинув слухавку. Юрій Бойко вимагає, щоб Верховна Рада відправила уряд у відставку та саморозпустилася.

Також у випуску: Вілкул підкорює космос.

Джерело: 24 канал