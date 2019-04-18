Вести.UA: ЗЕпрокурор Луценко. Судный день "Приватбанка"
В свежем выпуске "Вести.UA" за 18 апреля – если верить социологии, шансов победить у Порошенко немного. Вместе с президентом, вероятнее всего, со своих должностей уйдет и его команда. Но Луценко паковать чемоданы не планирует. Коломойский пообещал в Украину вернуться 1 апреля, тогда ему это не удалось. Порошенко не пролетел мимо 2 тура выборов. Но расстраиваться олигарху на чужбине не приходится.
Также в выпуске:
Михаил Добкин – эталон ватной воспитанности.
Ананас Кернес.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии