Вести.UA: ЗЕпрокурор Луценко. Судный день "Приватбанка"

В свежем выпуске "Вести.UA" за 18 апреля – если верить социологии, шансов победить у Порошенко немного. Вместе с президентом, вероятнее всего, со своих должностей уйдет и его команда. Но Луценко паковать чемоданы не планирует. Коломойский пообещал в Украину вернуться 1 апреля, тогда ему это не удалось. Порошенко не пролетел мимо 2 тура выборов. Но расстраиваться олигарху на чужбине не приходится.

Также в выпуске: Михаил Добкин – эталон ватной воспитанности. Ананас Кернес.

Источник: 24 канал