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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Вести.UA: ЗЕпрокурор Луценко. Судный день "Приватбанка"

      Вести.UA 60 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести.UA" за 18 апреля – если верить социологии, шансов победить у Порошенко немного. Вместе с президентом, вероятнее всего, со своих должностей уйдет и его команда. Но Луценко паковать чемоданы не планирует. Коломойский пообещал в Украину вернуться 1 апреля, тогда ему это не удалось. Порошенко не пролетел мимо 2 тура выборов. Но расстраиваться олигарху на чужбине не приходится.

      Также в выпуске:

      Михаил Добкин – эталон ватной воспитанности.

      Ананас Кернес.

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      Теги: Новости Украины Юрий Луценко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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