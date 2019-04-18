Вєсті.UA: ЗЕпрокурор Луценко. Судний день "ПриватБанку"
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 18 квітня – якщо вірити соціології, шансів перемогти в Порошенка небагато. Разом із президентом, найімовірніше, зі своїх посад піде і його команда. Але Луценко пакувати валізи не планує. Коломойський пообіцяв в Україну повернутись 1 квітня, тоді йому це не вдалось. Порошенко не пролетів повз 2 тур виборів. Але засмучуватись олігарху на чужині не доводиться.
Також у випуску:
Михайло Добкін – еталон ватної вихованості.
Ананас Кернес.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі