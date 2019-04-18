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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Вєсті.UA: ЗЕпрокурор Луценко. Судний день "ПриватБанку"

      Вєсті.UA 242 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 18 квітня – якщо вірити соціології, шансів перемогти в Порошенка небагато. Разом із президентом, найімовірніше, зі своїх посад піде і його команда. Але Луценко пакувати валізи не планує. Коломойський пообіцяв в Україну повернутись 1 квітня, тоді йому це не вдалось. Порошенко не пролетів повз 2 тур виборів. Але засмучуватись олігарху на чужині не доводиться.

      Також у випуску:

      Михайло Добкін – еталон ватної вихованості.

      Ананас Кернес.

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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