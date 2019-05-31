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      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Вести.UA: Жертвенность Авакова. Провальный рецепт Гройсмана

      Вести.UA 56 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 31 мая – как Жанна д'Арк пожертвовала собой за свободу Франции, так Аваков идет на политическое костер ради победы демократии. Скоро он может случайно вознестись на небо. Гройсман решил воспользоваться рецептом Луценко: как генпрокурор, когда объявлял об отставке, так сделал и премьер. Но здесь он просчитался, потому что мечтает пойти на выборы.

      Также в выпуске:

      В Верховной Раде нашли настоящего геймера.

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      Теги: Вести.UA Владимир Гройсман Юрий Луценко Арсен Аваков
      Источник: 24 канал
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