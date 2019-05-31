Вести.UA: Жертвенность Авакова. Провальный рецепт Гройсмана
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 31 мая – как Жанна д'Арк пожертвовала собой за свободу Франции, так Аваков идет на политическое костер ради победы демократии. Скоро он может случайно вознестись на небо. Гройсман решил воспользоваться рецептом Луценко: как генпрокурор, когда объявлял об отставке, так сделал и премьер. Но здесь он просчитался, потому что мечтает пойти на выборы.
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Источник: 24 канал
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