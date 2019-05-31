Вєсті.UA: Жертовність Авакова. Провальний рецепт Гройсмана

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 31 травня – як Жанна Д'Арк пожертвовала собою за свободу Франції, так Аваков йде на політичне вогнище заради перемоги демократії. Скоро він може випадково вознестись на небо. Гройсман вирішив скористатися рецептом Луценка: як генпрокурор колись оголошував про відставку, так зробив і прем'єр. Але тут він прорахувався, бо ж мріє піти на вибори.

Також у випуску: У Верховній Раді знайшли справжнього геймера.

Джерело: 24 канал