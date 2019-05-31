20:27
31 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни не довіряють Путіну. Літаюче таксі по-російськи
      Вєсті Кремля
      22:09, 30 травня
      Вєсті.UA: Жертовність Авакова. Провальний рецепт Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:51, сьогодні
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, 29 травня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вєсті.UA: Жертовність Авакова. Провальний рецепт Гройсмана

      Вєсті.UA 112 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 31 травня – як Жанна Д'Арк пожертвовала собою за свободу Франції, так Аваков йде на політичне вогнище заради перемоги демократії. Скоро він може випадково вознестись на небо. Гройсман вирішив скористатися рецептом Луценка: як генпрокурор колись оголошував про відставку, так зробив і прем'єр. Але тут він прорахувався, бо ж мріє піти на вибори.

      Також у випуску:

      У Верховній Раді знайшли справжнього геймера.

      blog_ava
      Хмарочос-соняшник добудовують у Сан-Франциско: фото зовні та зсередини
      сьогодні
      4173
      Теги: Вєсті.UA Володимир Гройсман Юрій Луценко Арсен Аваков
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чому трибунал не визнав полон наших моряків військовим конфліктом, – заступник міністра юстиції
      сьогодні , 18:10 Чому трибунал не визнав полон наших моряків військовим конфліктом, – заступник міністра юстиції
      Ірина Поліщук 4657
      Як знищити Росію, – план Rand Corporation
      сьогодні , 17:25 Як знищити Росію, – план Rand Corporation
      Світові Медіа 1519
      По 73 гривны за доллар: зачем Коломойский предлагает Зеленскому объявить дефолт
      сьогодні , 16:30 По 73 гривны за доллар: зачем Коломойский предлагает Зеленскому объявить дефолт
      Сергій Фурса 2098
      Що дає Україні зміна статусу Керченської протоки, – екс-міністр закордонних справ Огризко
      сьогодні , 16:25 Що дає Україні зміна статусу Керченської протоки, – екс-міністр закордонних справ Огризко
      Ірина Поліщук 2716
      Украина не замерзнет без российского газа
      сьогодні , 15:13 Украина не замерзнет без российского газа
      Злой Одессит 3313
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук