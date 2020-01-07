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      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука

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      Вести.UA. Жир / 24 канал

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 7 января – Аваков остался главой МВД под ответственность Зеленского. Ничего удивительного, ведь президент уже давно провел собеседование министру. К тому же, только он сможет остановить путчиста Порошенко. Медведчук заявил, что его не интересует Стус и сразу захотел запретить книгу о нем. Кажется, во лжи кум Путина может посоревноваться с Пиноккио.

      Также в выпуске:

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      Смотрите программу "Вести.UA. Жир" за 7 января 2020:

       

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Новости политики Виктор Медведчук Петр Порошенко Арсен Аваков Вести.UA
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