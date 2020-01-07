Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 7 января – Аваков остался главой МВД под ответственность Зеленского. Ничего удивительного, ведь президент уже давно провел собеседование министру. К тому же, только он сможет остановить путчиста Порошенко. Медведчук заявил, что его не интересует Стус и сразу захотел запретить книгу о нем. Кажется, во лжи кум Путина может посоревноваться с Пиноккио.

Также в выпуске: Каким информационным каналам доверяют украинские избиратели: детали в цифрах. Новая Рада – новые традиции. Луценко меняет профессию. Смотрите программу "Вести.UA. Жир" за 7 января 2020: