Вєсті.UA. Жир: Аваков зупиняє путч Порошенка. Побрехеньки Медведчука

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 7 січня – Аваков залишився главою МВС під відповідальність Зеленського. Нічого дивного, адже президент вже давно провів співбесіду міністру. До того ж, лише він зможе зупинити путчиста Порошенка. Медведчук заявив, що його не цікавить Стус, і відразу захотів заборонити книгу про нього. Здається, у брехні кум Путіна може позмагатися з Піноккіо.

Також у випуску: Яким інформаційним каналам довіряють українські виборці: деталі у цифрах. Нова Рада – нові традиції. Луценко міняє професію.