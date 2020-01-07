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      Вєсті.UA. Жир: Аваков зупиняє путч Порошенка. Побрехеньки Медведчука

      Вєсті.UA 236 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 7 січня – Аваков залишився главою МВС під відповідальність Зеленського. Нічого дивного, адже президент вже давно провів співбесіду міністру. До того ж, лише він зможе зупинити путчиста Порошенка. Медведчук заявив, що його не цікавить Стус, і відразу захотів заборонити книгу про нього. Здається, у брехні кум Путіна може позмагатися з Піноккіо.

      Також у випуску: 

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Вєсті.UA Арсен Аваков Петро Порошенко Віктор Медведчук Новини політики
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