Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор

В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 19.05 – Надежду Савченко не смог покорить сам Путин, а вот у Матиоса почти получилось. О выигрыше Ляшко в лотерею слышал почти каждый. Но не каждый знает, что выигрыш радикалу подстроили. И сделал это лично Петр Порошенко, чтобы дискредитировать главного конкурента. Сам Ляшко об этом еще не заявлял, но злодеяния президента уже начал разоблачать.

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