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Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор

Вести.UA 290 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 19.05 – Надежду Савченко не смог покорить сам Путин, а вот у Матиоса почти получилось. О выигрыше Ляшко в лотерею слышал почти каждый. Но не каждый знает, что выигрыш радикалу подстроили. И сделал это лично Петр Порошенко, чтобы дискредитировать главного конкурента. Сам Ляшко об этом еще не заявлял, но злодеяния президента уже начал разоблачать.

Также в выпуске:

Луценко заявил о "некандидатстве в президенты".

Нечистая сила в Раде, которая боится вышиванок.

Знают ли украинцы, кто борется с коррупцией в стране – в "Цифре дня".

Неожиданная миссия агента Савченко.

В "ЛНРии" нашлось то, что покорило сердце террориста Захарченко окончательно.

Симоненко подался в партизаны.

 

Теги: Юрий Луценко Олег Ляшко Анатолий Матиос Надежда Савченко Вести.UA
Источник: 24 Канал
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