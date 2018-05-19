Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
В итоговом выпуске программы "Вести. UA. Жир" за 19.05 – Надежду Савченко не смог покорить сам Путин, а вот у Матиоса почти получилось. О выигрыше Ляшко в лотерею слышал почти каждый. Но не каждый знает, что выигрыш радикалу подстроили. И сделал это лично Петр Порошенко, чтобы дискредитировать главного конкурента. Сам Ляшко об этом еще не заявлял, но злодеяния президента уже начал разоблачать.
Также в выпуске:
Луценко заявил о "некандидатстве в президенты".
Нечистая сила в Раде, которая боится вышиванок.
Знают ли украинцы, кто борется с коррупцией в стране – в "Цифре дня".
Неожиданная миссия агента Савченко.
В "ЛНРии" нашлось то, что покорило сердце террориста Захарченко окончательно.
Симоненко подался в партизаны.
Источник: 24 Канал
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