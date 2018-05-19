Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 19.05 – Надію Савченко не зміг підкорити сам Путін, а от у Матіоса майже вийшло. Про виграш Ляшка в лотерею чув майже кожен. Але не кожен знає, що виграш радикалові підлаштували. І зробив це особисто Петро Порошенко, аби дискредитувати головного конкурента. Сам Ляшко про це ще не заявляв, але лиходійства президента вже почав викривати.

Також у випуску: Луценко заявив про "некандидатство у президенти". Нечиста сила у Раді, яка боїться вишиванок. Чи знають українці, хто бореться з корупцією у країні – у "Цифрі дня". Несподівана місія агента Савченко. В "ЛНРії" знайшлося те, що підкорило серце терориста Захарченка остаточно. Симоненко подався у партизани.