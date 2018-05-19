Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 19.05 – Надію Савченко не зміг підкорити сам Путін, а от у Матіоса майже вийшло. Про виграш Ляшка в лотерею чув майже кожен. Але не кожен знає, що виграш радикалові підлаштували. І зробив це особисто Петро Порошенко, аби дискредитувати головного конкурента. Сам Ляшко про це ще не заявляв, але лиходійства президента вже почав викривати.
Також у випуску:
Луценко заявив про "некандидатство у президенти".
Нечиста сила у Раді, яка боїться вишиванок.
Чи знають українці, хто бореться з корупцією у країні – у "Цифрі дня".
Несподівана місія агента Савченко.
В "ЛНРії" знайшлося те, що підкорило серце терориста Захарченка остаточно.
Симоненко подався у партизани.
Джерело: 24 Канал
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