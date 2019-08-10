Вести.UA. Жир: Что ждет Луценко. Азартные изменения от Зеленского
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" – вопрос увольнения Юрия Луценко обсуждают еще с инаугурации Зеленского. Однако генпрокурора ничего не пугает, он даже готов к колонии, можно сказать, что там ему даже нравится. Из-за нововведения от Зеленского – частично легализовать казино в Украине может наступить конец эпохи бедности.
Также в выпуске:
Как выглядит типичный будущий депутат от "Слуги народа".
Кого "Слуга народа" возьмет в коалицию.
Новое министерство для Супрун.
Любимое животное Добкина.
Смотрите видео "Вести.UA. Жир" за 10 августа 2019:
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
В Херсоне обыскали судно, которое возило топливо флота России в Крым: что известносегодня , 23:56
-
Главные новости 10 августа: 7 потеря Украины за время перемирия на Донбассе, протесты в Москвесегодня , 23:43
-
Им меня не сломать: трогательное письмо политзаключенного Бекирова к крымским татарамсегодня , 21:58
Комментарии