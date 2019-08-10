Вести.UA. Жир: Что ждет Луценко. Азартные изменения от Зеленского

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" – вопрос увольнения Юрия Луценко обсуждают еще с инаугурации Зеленского. Однако генпрокурора ничего не пугает, он даже готов к колонии, можно сказать, что там ему даже нравится. Из-за нововведения от Зеленского – частично легализовать казино в Украине может наступить конец эпохи бедности.

Также в выпуске: Как выглядит типичный будущий депутат от "Слуги народа". Кого "Слуга народа" возьмет в коалицию. Новое министерство для Супрун. Любимое животное Добкина. Смотрите видео "Вести.UA. Жир" за 10 августа 2019: