Вєсті.UA. Жир: Що чекає на Луценка. Азартні зміни від Зеленського

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" – питання звільнення Юрія Луценка обговорюють ще від інавгурації Зеленського. Однак генпрокурора нічого не лякає, він навіть готовий до колонії, можна сказати, що там йому там навіть подобається. Через нововведення від Зеленського – частково легалізувати казино – в Україні може настати кінець епохи бідності.

Також у випуску: Який вигляд має типовий майбутній депутат від "Слуги народу". Кого "Слуга народу" візьме в коаліцію. Нове міністерство для Супрун. Улюблена тварина Добкіна.

Джерело: 24 канал