Вести.UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко с того света.

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 24.03 – Савченко в российской тюрьме потеряла монетку, потому что ровно через 2 года она снова вернулась за решетку. На руках Муаммара Каддафи кровь тысячи погибших демонстрантов во время "Арабской весны", а наша леди Ю получила от ливийского диктатора по меньшей мере 4 миллиона евро.

Также в выпуске: Надежда Савченко сделала нардепам сказочный подарок. Теракт на Порошенко. В календаре террористов появилась новая красная дата. Отмороженный Илья Кива.