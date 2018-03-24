Вести.UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко с того света.
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 24.03 – Савченко в российской тюрьме потеряла монетку, потому что ровно через 2 года она снова вернулась за решетку. На руках Муаммара Каддафи кровь тысячи погибших демонстрантов во время "Арабской весны", а наша леди Ю получила от ливийского диктатора по меньшей мере 4 миллиона евро.
Также в выпуске:
Надежда Савченко сделала нардепам сказочный подарок.
Теракт на Порошенко.
В календаре террористов появилась новая красная дата.
Отмороженный Илья Кива.
Источник: 24 Канал
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