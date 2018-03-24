20:01
24 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-6°C
2°C -13°C
  • воскресенье
    3°C -12°C
  • понедельник
    3°C -6°C
  • вторник
    5°C -5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НОВОСТИ РОССИИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Религиозное творчество РПЦ. Интересная ориентация Жириновского
Вєсті Кремля
00:16, сегодня
Вести.UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко с того света.
Вєсті.UA
18:37, сегодня
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НОВОСТИ РОССИИ

Вести.UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко с того света.

Вести.UA 496 Читати новину українською

В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 24.03 – Савченко в российской тюрьме потеряла монетку, потому что ровно через 2 года она снова вернулась за решетку. На руках Муаммара Каддафи кровь тысячи погибших демонстрантов во время "Арабской весны", а наша леди Ю получила от ливийского диктатора по меньшей мере 4 миллиона евро.

Также в выпуске:

Надежда Савченко сделала нардепам сказочный подарок.

Теракт на Порошенко.

В календаре террористов появилась новая красная дата.

Отмороженный Илья Кива.

Теги: Новости политики Новости Украины Юлия Тимошенко Верховная Рада терроризм Вести.UA Петр Порошенко Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Переход на летнее время 2018: когда переводят часы в Украине
сегодня, 09:20 Переход на летнее время 2018: когда переводят часы в Украине
41177
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук