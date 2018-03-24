Вєсті. UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко з того світу.
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 24.03 – Савченко у російській в'язниці загубила монетку, бо рівно за 2 роки вона знову повернулась за ґрати. На руках Муаммара Каддафі кров тисячі загиблих демонстрантів під час "Арабської весни", а наша леді Ю отримала від лівійського диктатора щонайменше 4 мільйони євро.
Також у випуску:
Надія Савченко зробила нардепам казковий подарунок.
Теракт на Порошенка.
У календарі терористів з'явилася нова червона дата.
Відморожений Ілля Кива.
Джерело: 24 Канал
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