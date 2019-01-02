Вести.UA. Жир: Если Порошенко споет Путину. (Анти)логика Анны Герман
В свежем выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 02.01 – говорят, что извечная проблема Украины – это отсутствие смира, однако, как только украинские чиновники перебираются в Страсбург, эту болезнь как рукой снимает. Анна Герман увидела ростки большевизма в решении лишить пророссийских звезд звание Народных артистов Украины.
Также в выпуске:
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Сколько тратят политпартии на наружную рекламу: шокирующие цифры.
Капитан Пашинский.
Источник: 24 канал
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