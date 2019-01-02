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      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Вести.UA. Жир: Если Порошенко споет Путину. (Анти)логика Анны Герман

      Вести.UA 74 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 02.01 – говорят, что извечная проблема Украины – это отсутствие смира, однако, как только украинские чиновники перебираются в Страсбург, эту болезнь как рукой снимает. Анна Герман увидела ростки большевизма в решении лишить пророссийских звезд звание Народных артистов Украины.

      Также в выпуске:

      Вилкул против ЛГБТ.

      Контратака московских попов.

      Сколько тратят политпартии на наружную рекламу: шокирующие цифры.

      Капитан Пашинский.

       

       

      Теги: Новости Украины Анна Герман Владимир Путин Петр Порошенко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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