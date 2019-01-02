Вєсті.UA. Жир: Якщо Порошенко заспіває Путіну. (Анти)логіка Ганни Герман
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 2 січня – кажуть, що одвічна проблема України – то відсутність злагоди, проте, як тільки українські можновладці перебираються до Страсбурга, цю хворобу мов рукою знімає. Ганна Герман вгледіла паростки більшовизму у рішенні позбавити проросійських зірок звання Народних артистів України.
Також у випуску:
Вілкул проти ЛГБТ.
Контратака московських попів.
Скільки витрачають політпартії на зовнішню рекламу: шокуючі цифри.
Капітан Пашинський.
Джерело: 24 канал
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