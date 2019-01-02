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      укр
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Вєсті.UA. Жир: Якщо Порошенко заспіває Путіну. (Анти)логіка Ганни Герман

      Вєсті.UA 234 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 2 січня – кажуть, що одвічна проблема України – то відсутність злагоди, проте, як тільки українські можновладці перебираються до Страсбурга, цю хворобу мов рукою знімає. Ганна Герман вгледіла паростки більшовизму у рішенні позбавити проросійських зірок звання Народних артистів України.

      Також у випуску:

      Вілкул проти ЛГБТ.

      Контратака московських попів.

      Скільки витрачають політпартії на зовнішню рекламу: шокуючі цифри.

      Капітан Пашинський.

       

       

      Теги: Володимир Путін Новини України Вєсті.UA Петро Порошенко Ганна Герман
      Джерело: 24 канал
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