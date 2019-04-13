Вести.UA. Жир: Фантастические подарки от Порошенко. Бойко решил хайпануть

В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 13 апреля – Порошенко заверил, что изменился – теперь будет обращать внимание на близкое окружение. И пообещал подписать указ о Антикорсуде. Может, если украинцы попросят, то от президента еще какие-то подарки получат. Бойко решил хайпануть на лозунгах кардинальной смены власти. Но повлиять на правительство он может только если разъединится с Рабиновичем.

Также в выпуске: Куприй хочет быть ЗЕкомандовцем, пока это не стало мейнстримом. Порошенко имеет хитрый замысел – общие билборды, чтобы ватники подумали, что Пиня баллотируется в Украине. Вилкул потихоньку понимает собственные перспективы на парламантських выборах – полететь в космос. С храбрым сердцем Насиров выступил против системы и пытается восстановиться на должность председателя ГФС. Наши политики все время работают, но мозг не включают. Как Порошенко и Зеленский играют в пятнашки перед вторым туром выборов.

Источник: 24 канал