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      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Вести.UA. Жир: Фантастические подарки от Порошенко. Бойко решил хайпануть

      Вести.UA 52 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 13 апреля – Порошенко заверил, что изменился – теперь будет обращать внимание на близкое окружение. И пообещал подписать указ о Антикорсуде. Может, если украинцы попросят, то от президента еще какие-то подарки получат. Бойко решил хайпануть на лозунгах кардинальной смены власти. Но повлиять на правительство он может только если разъединится с Рабиновичем.

      Также в выпуске:

      Куприй хочет быть ЗЕкомандовцем, пока это не стало мейнстримом.

      Порошенко имеет хитрый замысел – общие билборды, чтобы ватники подумали, что Пиня баллотируется в Украине.

      Вилкул потихоньку понимает собственные перспективы на парламантських выборах – полететь в космос.

      С храбрым сердцем Насиров выступил против системы и пытается восстановиться на должность председателя ГФС.

      Наши политики все время работают, но мозг не включают.

      Как Порошенко и Зеленский играют в пятнашки перед вторым туром выборов.

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      Теги: Петр Порошенко Юрий Бойко Владимир Зеленский Вести.UA
      Источник: 24 канал
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