Вести.UA. Жир: Фантастические подарки от Порошенко. Бойко решил хайпануть
В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 13 апреля – Порошенко заверил, что изменился – теперь будет обращать внимание на близкое окружение. И пообещал подписать указ о Антикорсуде. Может, если украинцы попросят, то от президента еще какие-то подарки получат. Бойко решил хайпануть на лозунгах кардинальной смены власти. Но повлиять на правительство он может только если разъединится с Рабиновичем.
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