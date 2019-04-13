Вєсті.UA. Жир: Фантастичні подарунки від Порошенка. Бойко вирішив хайпанути

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 13 квітня – Порошенко запевнив, що змінився – тепер звертатиме увагу на близьке оточення. А ще пообіцяв підписати указ про Антикорсуд. Може, якщо українці попросять, то від президента ще якісь подарунки отримають. Юрій Бойко вирішив хайпанути на гаслах кардинальної зміни влади. Але вплинути на уряд він може тільки якщо роз'єднається з Рабіновичем.

Також у випуску: Купрій хоче бути ЗЕкомандівцем, поки це не стало мейнстрімом. Порошенко має хитрий задум – спільні білборди, щоб ватники подумали, що Пиня балотується в Україні. Вілкул помаленьку розуміє власні перспективи на парламантських виборах – полетіти в космос. Із хоробрим серцем Насіров виступив проти системи і намагається поновитися на посаду голови ДФС. Наші політики увесь час працюють, але мозок не вмикають. Як Порошенко та Зеленський граються у квача перед другим туром виборів.

Джерело: 24 канал