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      Вести.UA. Жир: Кто побил Ляшко. Зеленский проигнорил Луценко

      Вести.UA 126 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 8 июня – после выхода Игоря Мосийчука с "Радикальной партии" Олег Ляшко засветился на одном из телеканалов с шишкой на лбу. Ходят слухи, что это из-за лихого владения Мосийчука палкой. Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, где присутствовали все члены Рады, однако не пригласил туда генерального прокурора Юрия Луценко.

      Также в выпуске:

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      Савченко роет себе яму.

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      Теги: Новости Украины Юрий Луценко Владимир Зеленский Олег Ляшко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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