Вести.UA. Жир: Кто побил Ляшко. Зеленский проигнорил Луценко

В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 8 июня – после выхода Игоря Мосийчука с "Радикальной партии" Олег Ляшко засветился на одном из телеканалов с шишкой на лбу. Ходят слухи, что это из-за лихого владения Мосийчука палкой. Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, где присутствовали все члены Рады, однако не пригласил туда генерального прокурора Юрия Луценко.

Также в выпуске: Кернес наговорил такого, что упал памятник Жукову. Сколько стоит реклама на украинском телевидении. Савченко роет себе яму. "Оппозиционная платформа – За жизнь" изменила сценарий. Хитрый план Кивы.

Источник: 24 канал