Вести.UA. Жир: Кто побил Ляшко. Зеленский проигнорил Луценко
В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 8 июня – после выхода Игоря Мосийчука с "Радикальной партии" Олег Ляшко засветился на одном из телеканалов с шишкой на лбу. Ходят слухи, что это из-за лихого владения Мосийчука палкой. Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, где присутствовали все члены Рады, однако не пригласил туда генерального прокурора Юрия Луценко.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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