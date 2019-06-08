Вєсті.UA. Жир: Хто побив Ляшка. Зеленський проігнорив Луценка

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 8 червня – після виходу Ігоря Мосійчука з "Радикальної партії" Олег Ляшко засвітився на одному з телеканалів з шишкою на чолі. Ходять чутки, що це через хвацьке володіння Мосійчука ціпком. Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, де були присутні всі члени Ради, однак, не запросив туди генерального прокурора Юрія Луценка.

Також у випуску: Кернес наговорив такого, що впав пам'ятник Жукову. Скільки коштує реклама на українському телебаченні. Савченко риє собі яму. "Опозиційна платформа – За життя" змінила сценарій. Хитрий план Киви.

Джерело: 24 канал