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      Вести.UA. Жир: Луценко хочет к Зеленскому. Карьера Гройсмана в шоубизе

      Вести.UA 85 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 25 мая – после инаугурации Владимира Зеленского ряд топ-чиновников подали в отставку, однако, генпрокурор Юрий Луценко собирать чемоданы не спешит. Владимира Гройсмана можно назвать украинским Кристианом Бэйлом, ведь после впечатляющего похудения, он может прекрасно сыграть и роль Бэтмена.

      Также в выпуске:

      Как украинцы относятся к мировым лидерам: результаты опроса.

      Всадники Владимира Зеленского.

      Феерический роспуск Верховной Рады.

      Юрий Луценко меняет профессию.

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      Теги: Вести.UA Владимир Зеленский Юрий Луценко Владимир Гройсман
      Источник: 24 канал
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