Вести.UA. Жир: Луценко хочет к Зеленскому. Карьера Гройсмана в шоубизе
В итоговом выпуске программы "Вести.UA" за 25 мая – после инаугурации Владимира Зеленского ряд топ-чиновников подали в отставку, однако, генпрокурор Юрий Луценко собирать чемоданы не спешит. Владимира Гройсмана можно назвать украинским Кристианом Бэйлом, ведь после впечатляющего похудения, он может прекрасно сыграть и роль Бэтмена.
Также в выпуске:
Как украинцы относятся к мировым лидерам: результаты опроса.
Всадники Владимира Зеленского.
Феерический роспуск Верховной Рады.
Юрий Луценко меняет профессию.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии