Вєсті.UA. Жир: Луценко хоче до Зеленського. Кар'єра Гройсмана у шоубізі
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 25 травня – після інавгурації Володимира Зеленського низка топ-чиновників подали у відставку, однак, генпрокурор Юрій Луценко збирати валізи не поспішає. Володимира Гройсмана можна назвати українським Крістіаном Бейлом, адже після вражаючого схуднення, він може чудово зіграти й роль Бетмена.
Також у випуску:
Як українці ставляться до світових лідерів: результати опитування.
Вершники Володимира Зеленського.
Феєричний розпуск Верховної Ради.
Юрій Луценко змінює професію.
Джерело: 24 канал
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