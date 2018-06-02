Вести.UA. Жир. Молитвенный завтрак с украинским Трампом. Злой клоун Мураев
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 02.06 – украинская власть одержала крупную победу – теперь у нас, как в Соединенных Штатах. Нет, доходы, конечно, останутся меньшими. И медицинского страхования такого не будет. Зато есть Национальный молитвенный завтрак во главе с украинским Трампом. Нардеп Евгений Мураев не сдержался и назвал главного сепаратиста страны.
Также в выпуске:
Чудо воскрешения Аркадия Бабченко.
Украинский Аль Капоне.
Фрейдовская оговорка Виталия Кличко.
Насировские чтения.
Процишин официальный и "Вести.UA" оценили актерские способности СБУ и Бабченко.
Источник: 24 канал
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