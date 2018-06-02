Вєсті.UA. Жир. Молитовний сніданок з українським Трампом. Злий клоун Мураєв

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 02.06 – українська влада здобула велику перемогу – тепер у нас, як у Сполучених Штатах. Ні, доходи, звісно, залишаться меншими. І медичного страхування такого не буде. Зате є Національний молитовний сніданок на чолі з українським Трампом. Нардеп Євген Мураєв не стримався і назвав головного сепаратиста країни.

Також у випуску: Диво воскресіння Аркадія Бабченка. Український Аль Капоне. Фройдівська обмовка Віталія Кличка. Насірівські читання. Процишин офіційний і "Вєсті.UA" оцінили акторські здібності СБУ і Бабченка.