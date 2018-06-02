20:26
2 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
26°C 9°C
  • неділя
    25°C 18°C
  • понеділок
    27°C 15°C
  • вівторок
    27°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Молитовний сніданок з українським Трампом. Злий клоун Мураєв
Вєсті.UA
18:51, сьогодні
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Вєсті.UA. Жир. Молитовний сніданок з українським Трампом. Злий клоун Мураєв

Вєсті.UA 129 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 02.06 – українська влада здобула велику перемогу – тепер у нас, як у Сполучених Штатах. Ні, доходи, звісно, залишаться меншими. І медичного страхування такого не буде. Зате є Національний молитовний сніданок на чолі з українським Трампом. Нардеп Євген Мураєв не стримався і назвав головного сепаратиста країни.

Також у випуску:

Диво воскресіння Аркадія Бабченка. 

Український Аль Капоне. 

Фройдівська обмовка Віталія Кличка. 

Насірівські читання. 

Процишин офіційний і "Вєсті.UA" оцінили акторські здібності СБУ і Бабченка.

 

 

Теги: Вєсті.UA Петро Порошенко Євгеній Мураєв
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук