Вєсті.UA. Жир. Молитовний сніданок з українським Трампом. Злий клоун Мураєв
У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 02.06 – українська влада здобула велику перемогу – тепер у нас, як у Сполучених Штатах. Ні, доходи, звісно, залишаться меншими. І медичного страхування такого не буде. Зате є Національний молитовний сніданок на чолі з українським Трампом. Нардеп Євген Мураєв не стримався і назвав головного сепаратиста країни.
Також у випуску:
Диво воскресіння Аркадія Бабченка.
Український Аль Капоне.
Фройдівська обмовка Віталія Кличка.
Насірівські читання.
Процишин офіційний і "Вєсті.UA" оцінили акторські здібності СБУ і Бабченка.
Джерело: 24 канал
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