Вести.UA. Жир: Почему Луценко поехал в Лондон. Как Азаров готовится к Хэллоуину
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 26 октября – по официальной версии, Юрий Луценко поехал в Лондон, чтобы учить английский за 50. Хотя существует версия, что на "туманный Альбион" он прибыл с другой миссией. Азаров опубликовал новые фото и теперь можно обращаться к нему за молодильными яблоками. Или же он просто обратился к пластическому хирургу Анны Герман.
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