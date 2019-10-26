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      Вести.UA. Жир: Почему Луценко поехал в Лондон. Как Азаров готовится к Хэллоуину

      Вести.UA 28 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 26 октября – по официальной версии, Юрий Луценко поехал в Лондон, чтобы учить английский за 50. Хотя существует версия, что на "туманный Альбион" он прибыл с другой миссией. Азаров опубликовал новые фото и теперь можно обращаться к нему за молодильными яблоками. Или же он просто обратился к пластическому хирургу Анны Герман.

      Также в выпуске:

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      Теги: Николай Азаров Юрий Луценко Вести.UA
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