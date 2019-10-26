Вєсті.UA. Жир: Чому Луценко поїхав до Лондона. Як Азаров готується до Геловіну
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 26 жовтня – за офіційною версією, Юрій Луценко поїхав до Лондона, щоб вчити англійську за 50 . Хоча існує версія, що до "туманного Альбіону" він прибув з іншою місією. Азаров опублікував нові фото і тепер можна звертатися до нього по молодильні яблука. Або ж вінпросто звернувся до пластичного хірурга Ганни Герман.
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