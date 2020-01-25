Вести.UA. Жир: Порошенко ломают планы. "Слуги народа" не хотят в тюрьму
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 25 января – Петр Порошенко тоже хотел полететь на экономический форум в Давос, однако, не получилось, надо было идти на допрос в ГБР. Денис Малюська анонсировал распродажу тюрем и это наверняка такой хитрый ход – когда "слуг" ударит бумерангом, то сесть просто некуда будет.
Также в выпуске:
Утиные истории от Утки в Давосе.
Нашествие волков в украинских судах.
Неля Штепа снова хочет стать главой Славянска.
Руки-базуки Верховной Рады.
Смотрите программу "Вести.UA. Жир" за 25 января 2020:
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии